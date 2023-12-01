جامعة طنطا تنظم 3 ندوات للتوعية بأهمية مشاركة الطلاب في انتخابات الرئاسة

نظمت جامعة طنطا، 3 ندوات بكليات الزراعة والحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية بعنوان «المشاركة حياة - خليك إيجابي – انزل شارك – صوتك أمانة»، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وبمشاركة الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من قيادات الجامعة.

أهمية المشاركة الانتخابية

تناولت الندوات أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها حق أصيل وواجب وطني لكل مواطن مصري، وحث جميع الطلاب ومنسوبي الجامعة على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه الوطن، والمشاركة السياسية تعمل على تعزيز الديمقراطية ودعم الاستقرار والأمن ورفع الوعي التثقيفي والسياسي لدى شباب الجامعة.

حاضر بالندوات الدكتور حمدي شعبان عميد كلية التربية النوعية الأسبق، الدكتور عبد الرازق الكومي وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور رمضان السيد معن أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة والمدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتحول الرقمي والشمول المالي بالجامعة، والدكتور محمد طه الأستاذ بكلية التربية، والدكتور إبراهيم طلبة الأستاذ بكلية الآداب، والدكتورة هبة سلمان نائب منسق عام مبادرة حياة كريمة بالغربية.