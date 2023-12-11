رئيس جامعة طنطا: مشاهد اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية مبهرة

أشاد الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، باليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن المشاهد في لجان الاقتراع كانت مبهرة بمشاركة الشباب.

وأضاف زكي، في مداخلة هاتفية لقناة صدى البلد، مع الإعلامي أحمد موسى، خلال التغطية الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024: «كنا نتوقع أن يكون هناك إقبال على اللجان الانتخابية ولكن ليس بهذه الصورة التي شاهدناها أمام لجان الاقتراع»، متابعا: «ده اللي بيطمنا على مستقبل مصر، فاليوم نجني ثمار ثورتين عظيمتين».

وأوضح رئيس الجامعة أن الشهداء دفعوا من دمائهم الكثير، ولولا هذه الدماء لم نكن لنقف أمام الصندوق لنأخذ حقوقنا، ولنحافظ على مقدرات هذا الشعب العظيم، مؤكدًا أن الشعب المصري يعيش أجواء هذا العُرس الديمقراطي خلال الشهور الأخيرة من خلال الندوات سواء مع الطلاب بالجامعة أو في الشارع المصري.

وأكد زكي أن المصريين لم يكن لديهم مثل هذا الشعور من الفخر بالوقوف أمام الانتخابات الرئاسية، ولكن كان هناك حماس وانتظار لهذه اللحظة العظيمة، موجهًا رسالة للمشككين في العملية الانتخابية، قائلًا: «بقول للمشككين انزلوا واتفرجوا على أرض الواقع، فالمصريين بينوا للعالم أنهم وراء قيادة عظيمة تمكنت من الحفاظ على هذه البلد لسنوات طويلة، أمام التحديات الداخلية والخارجية».

وأشار إلى أن هناك حاجة للوقوف خلف القيادة الواعية لأن لديها القدرة على العبور بالمصريين مثلما عبرنا في 30 يونيو من طوفان الإخوان، مؤكدًا أن القيادة السياسية قادرة على عبور كل التحديات مع المصريين.