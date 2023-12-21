اكتمال 14 مشروعا ضمن «حياة كريمة» بنسبة 100% في إدفو بأسوان

وجّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بمتابعة الأعمال الميدانية والإنجازات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية «التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة» في قرى ونجوع مدينة إدفو شمال أسوان.

وكلّف اللواء أشرف عطية، وحدة «حياة كريمة» بالإشراف على تنفيذ 26 مشروعًا في قرية وادي الرديسية بمركز إدفو، والتي تخدم حوالي 10 آلاف نسمة في 17 قرية فرعية بينما عقد ياسر عبد الشافي، السكرتير العام المساعد لمحافظ أسوان، زيارة ميدانية داخل المشروعات لمتابعة نسبة تنفيذها.

اكتمال 14 مشروعا بنسبة 100%

وأفاد اللواء ياسر عبد الشافي، بأن 14 مشروعًا قد اكتملت بالفعل بنسبة 100% ومن ضمن هذه المشروعات مكتب بريد ومركز للشباب، وتجديد وصيانة 5 مدارس، وتوصيل خطوط المياه والصرف الصحي في القرية والتابعة لها.

وأشار اللواء ياسر عبد الشافي إلى تنفيذ 5 مشروعات بنسبة تتراوح بين 90 إلى 95%، وتشمل إنشاء المجمع الخدمي والزراعي ونقطة الإسعاف ومحطة معالجة الصرف المستخدم.

تنفيذ عدد 7 مشروعات أخرى

وتتراوح نسب تنفيذ 7 مشروعات أخرى بين 40 إلى 85%، وتشمل إنشاء مبنى الأسرة والطفولة، وتوصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي إلى المنازل، وتحسين شبكات الكهرباء، وإعادة تأهيل رافعات المياه وشبكات الاتصالات الأرضية.

يأتي ذلك في ضوء أهمية الالتزام بتعليمات محافظ أسوان لرفع مستوى العمل ومعالجة الملاحظات والعقبات التي تواجه المشروعات بشكل فوري.

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أكد ضرورة عدم التساهل مع المتأخرين في الجدول الزمني المحدد وسرعة استبدال المقاولين والشركات غير الملتزمة، من أجل ضمان الانتهاء من جميع المشروعات وتشغيلها لتلبية احتياجات الجماهير بالشكل المطلوب.