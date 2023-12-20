جامعة بني سويف تطلق قافلة شاملة لقرية «دلاص» ضمن مبادرة حياة كريمة

أطلقت جامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية وبيطرية وزراعية وتوعوية شاملة لقرية دلاص بمركز ناصر والمدرجة ضمن مبادرة حياه كريمة.

مشاركة 10 كليات في القافلة

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن القافلة نُظمت بمشاركة 10 كليات، هي الطب البشري، وطب الأسنان، والطب البيطري، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والزراعة، وعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والخدمة الاجتماعية، وعلوم الأرض حيث تم توقيع الكشف وصرف الأدوية اللازمة بالمجان.

الكشف على 1200 مواطن في قافلة طبية بقرية دلاص

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم الكشف على 1200 حالة في قافلة طبية بالعيادات الطبية المختلفة في تخصصات الباطنة، والنساء والتوليد، والأنف والأذن، والرمد، والاطفال، والعظام، والمسالك، والأسنان، والتخاطب، والعلاج الطبيعي، حيث تم صرف العلاج بالمجان و تحويل الحالات التي استدعت المتابعة الى المستشفى الجامعي كما تم إجراء قياسات الضغط والسكر لأهالي القرية بالمجان، كما تم الكشف والعلاج 150 حالة بيطرية.

ندوات توعوية دينية وزراعية وصحية

وأشار الدكتور سامح المراغي، أنه تم عقد مجموعه من الندوات التوعوية والدينية بمشاركة وفد من الأزهر الشريف، وأخري تثقيفية وزراعية حول عدد من الموضوعات منها المبادرة الرئاسية «مودة» للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية، وخطورة زواج القاصرات، والاكتشاف المبكر للإعاقات، وأمراض العمود الفقري واساليب الوقاية، والاكتشاف المبكر لتأخر النطق والكلام وعمل دراسات حالة لعدد من أطفال القرية، وترشيد استهلاك المياه، والحفاظ علي البيئة، وإعادة تدوير المخلفات، حيث تم ترجمة تلك الندوات بلغة الاشارة لذوي الهمم، إضافة إلي تنفيذ زيارات مسحية للحقول والأراضي.