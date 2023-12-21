فيروس كورونا الجديد في فصل الشتاء.. الفئات الأكثر تضررا والأعراض

أثار انتشار سلالة فيروس كورونا الجديد في فصل الشتاء، والمعروف بمتحور JN.1، قلقا كبيرا في مختلف دول العالم، وحذرت منه منظمة الصحة العالمية، مطالبة باتخاذ كافة التدابير للوقاية منه.

فيروس كورونا الجديد في فصل الشتاء

مع تحذير منظمة الصحة العالمية من متحور JN.1، سريع الانتشار بدأت التساؤلات حول هل ينتشر فيروس كورونا الجديد في فصل الشتاء؟، وهو ما أجاب عليه الدكتور محمد عبدالعال، أخصائي المناعة والوقاية لـ«الوطن»، مؤكدا أنه مع بدء الشتاء تبدأ الفيروسات المختلفة في الانتشار.

أخصائي المناعة والوقاية أكد، أن الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي تنتشر هذه الأيام منها فيروس كورونا الجديد في فصل الشتاء، فضلا عن إعلان وزارة الصحة عن متابعة تقارير منظمة الصحة العالمية بشأن متحور JN.1، مشيرا إلى أن الفيروسات هي، «الإنفلونزا، فيروسات الأنف، كورونا، الفيروس المخلوي التنفسي، وغيرها من الفيروسات».

أعراض فيروس كورونا الجديد في فصل الشتاء

أعراض فيروس كورونا الجديد في فصل الشتاء، تبدأ بالسعال، وارتفاع في درجة الحرارة، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، وألم الأذن، والصداع والقيء، وفق أخصائي المناعة الوقاية، مُطالبا بسرعة تلقي علاج الإنفلونزا ولقاحات كورونا للوقاية، مشيرا إلى الفئات التي تحتاج إلى تلقي اللقاحات وهي: كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة، والأمراض المناعية.

وقبل أيام كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حقيقة انتشار فيروس كورونا الجديد في فصل الشتاء، وذلك في منشور عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدا أن الإصابة بالفيروسات التنفسية تزايدت نسبتها خلال السنوات الـ4 الماضية.

وزارة الصحة والسكان نصحت المواطنين أيضا بضرورة تلقي لقاحات كورونا فضلا عن لقاح الإنفلونزا الموسمية، لتعزيز المناعة والوقاية من العدوى وعدم الإصابة بالفيروسات المختلفة.

منظمة الصحة العالمية، طالبت المواطنين في بيان رسمي لها، بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا الجديد في فصل الشتاء، المعروف بمتحور JN.1، ناصحةً بارتداء الكمامة، والابتعاد عن المناطق المزدحمة منعا للعدوى.