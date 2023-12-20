يغزو العالم بسرعة.. معلومات عن متحور JN.1 الأكثر انتشارا وسبل الوقاية

حالة من القلق يعيشها سكان العالم بعد انتشار متحور كورونا الجديد، الذي يطلق عليه «JN.1»، بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين في عدد من البلدان، ما أثار الرعب من تكرار تجربة «كوفيد-19»، وفقا لما ذكرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها «CDC».

معلومات عن متحور كورونا «JN.1»

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كل المعلومات عن متحور كورونا «JN.1» وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية:

- تعتبر هذه السلالة من المتحور هي الأسرع انتشارا من الفيروس.

- المتحور الجديد يكون منتشرا في الشمال الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية.

- يتحدّر متحور كورونا «JN.1» من «BA.2.86»، أو «Pirola»

- المتحور يكون مسؤولًا عن نصف الإصابات الجديدة على الأقل في أمريكا.

- يرتفع بشكل حاد للغاية.

- أعراض متحور كورونا الجديد لا تختلف كثيرًا عن الفيروسات الأخرى.

- يحمل صفات جينية يمكن أن تجعله أكثر عرضة للانتقال.

- المتحور لديه القدرة على خداع جهاز المناعة.

وطالبت الصحة العالمية بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس، كما أنها نصحت بارتداء الكمامة، خاصةً مع دخول فصل الشتاء الذي قد يجعل المتحور سبب زيادة عبء التهابات الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى ضرورة الابتعاد عن المناطق المزدحمة أو المغلقة، وكذلك المناطق سيئة التهوية.

وشهدت العديد من الدول الأوربية مثل الدنمارك وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا، انتشارًا واسعا لمتحور «JN.1»، كما أنه ينمو بسرعة في أستراليا وآسيا وكندا.

أعراض متحور كورونا الجديد «JN.1»

وهناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بمتحور كورونا الجديد «JN.1»:

- التهاب أو حكة في الحلق.

- التعب والإرهاق.

- الصداع.

- الاحتقان.

- السعال.

- سيلان الأنف.

- آلام العضلات.

- الحمى والقشعريرة.

- فقدان حاسة التذوق أو الشم.

طرق الوقاية من الإصابة بالمتحور الجديد

وعن طرق الوقاية من الإصابة بالمتحور الجديد يجب اتباع النصائح التالية، وفقا لما ذكرته الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»:

- ضرورة غسل اليدين.

- ارتداء الكمامة للشخص المصاب.

- تناول المشروبات الدافئة بشكل مستمر، فضلًا عن تناول الخضروات الغنية بمضادات الأكسدة والغنية بالفيتامينات والفواكه.

- ممارسة الرياضة، لأنها تقوي الجسم وجهاز المناعة.