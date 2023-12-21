خبير علاقات دولية: الفصائل الفلسطينية أثبتت قدرتها على الحرب لفترات طويلة

قال أشرف عكة خبير العلاقات الدولية، إن سقوط صواريخ الفصائل الفلسطينية في تل أبيب، كشف ادعاءات الانتصار من الاحتلال، مشيرًا إلى أن إسرائيل تفشل عسكريا بالمعنى الاستراتيجي.

وأضاف «عكة» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية الكفوري عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: أثناء هذه المرحلة من العملية العسكرية، يتضح الفشل الاستراتيجي، بعدما أطلقت اليوم، دفعة كبيرة من الصواريخ التي أربكت كل حسابات العدو.

الفصائل أثبتت قدرتها على الحرب لفترات طويلة

وتابع: «هذه الضربة الاستراتيجية للفصائل الفلسطينية، تثبت أن الفصائل مواصلة للقتال لفترات طويلة، ويبدو أنها حضّرت نفسها لهذه المعركة الطويلة مع الاحتلال، وهذه الضربة تثبت على نحو واضح ودقيق، أن إسرائيل فشلت، وأن هذه الصواريخ ستؤثر بالضرورة على قرار الحرب في داخل المجتمع الإسرائيلي».

إخفاق متوقع لنتنياهو في إطالة الحرب

وأكد أن هذا الأمر، يؤدي إلى خلق حالة من التفاعل الجاد والكبير، ويربك حسابات نتنياهو، الذي يسعى إلى إطالة أمد الحرب وتوسعتها، واستفزاز مصر ولبنان والمنطقة والضفة الغربية والسلطة الفلسطينية، وأن يستبق أي محاولة إقليمية ودولية، للوصول إلى مرحلة تهدئة الجبهة أو وقف إطلاق النار.