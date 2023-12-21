تفاصيل إصابة 40 جنديا بجيش الاحتلال في مواجهات مع المقاومة بقطاع غزة

أعلنت صحف ووسائل إعلام عبرية زيادة عدد مصابي جيش الاحتلال الإسرائيلي في اشتباكات مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ضمن العدوان المستمر على القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأشارت إلى أن جيش الاحتلال أعلن عن 40 إصابة جديدة بين جنوده، خلال الـ24 ساعة الماضية.

عدد مصابي جيش الاحتلال يصل إلى 1929 جندياً

وكشف جيش الاحتلال عن وجود 8 إصابات خطيرة، و8 في حالة متوسطة، بينما أعلن وصول عدد المصابين إلى 1929 جندياً، في الوقت الذي تشهد فيه الأعداد تضارباً مع أعداد أعلنتها جهات أخرى، منها قسم إعادة التأهيل، الذي أعلن أن 2816 جندياً خضعوا للعلاج بالمركز، بفارق حوالي ألف جندي عن آخر تحديث لجيش الاحتلال، مما يؤكد وجود تضارب في الأرقام المعلنة بين جيش الاحتلال وقسم إعادة التأهيل المختص بمتابعة المصابين وإعادة تأهيلهم.

وفي سياق متصل، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة بعد سقوط صاروخ مضاد للدبابات، أطلقته فصائل المقاومة الفلسطينية في الجليل، واشتعلت النيران في عدة مركبات.

وكان رئيس منظمة المعوقين في جيش الاحتلال، المحامي عيدان كليمان، قد ذكر خلال كلمته في جلسة استماع بالكنيست، أن العدوان على قطاع غزة خلف قرابة 10 آلاف مصاب بالصدمة، و5000 مصاب بإصابات جسدية من جنود الاحتلال.