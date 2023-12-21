أسامة قابيل: الصدقة تمنع البلاء وتُطهّر الإنسان من الذنوب

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف، إن الصدقة ليست بالمال فقط، فالله - سبحانه وتعالى - عندما تحدث في القرآن عن الإنفاق، قال «أنفقوا مما رزقناكم»، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ».

معنى «أنفقوا مما رزقناكم»

وأضاف «قابيل»، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «الإنسان عنده حاجة اسمها زكاة النعم، فكل ما أنعم الله به على الإنسان سواء علم أو خبرة في عمل معين، يمكن أن يزكي به، مثل الطبيب زكاة نعمه إنه يعالج المحتاجين، الصدقة تدفع البلاء، نعم لو عندك مصيبة، تدفع البلاء».

وتابع العالم بوزارة الأوقاف: «لما تدفع الصدقة، وكل مال يدخل لك تخرج جزء منه لوجه الله، فتجد مريضا يحتاج لعلاج، أو فقير يحتاج طعام، فكل اللي أنت بتعمله ده بيرفع عنك البلاء ويخفف عنك الذنوب والمعاصي»، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم».