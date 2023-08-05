أحمد موسى: الإخوان قتلوا 48 شخصا في اعتصام رابعة ودُفنوا بمقابر الصدقة

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن مصر اتخذت الإجراء السليم وقت اعتصام رابعة المسلح، وطبقت القانون الذي ينص على عدم السماح لمجموعة من المسلحين باقتطاع جزء من البلد ولو لمدة يوم واحد، ولكن الدولة أمهلتهم 45 يومًا.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 48 شخصا تم دفنهم بمدافن الصدقة، لم يسمع عنهم أحد، وقُتلوا في رابعة دون أن يسأل عنهم أحد.

لا تصدق إخواني في الداخل والخارج

وقال الإعلامي أحمد موسى، «لا تصدق إخواني في الداخل والخارج، لأنهم لم يتحدثوا عن القتلى، وعناصر الجماعة الإرهابية يتحلون بالكذب ووقت اعتصام رابعة كانوا يستخدمون أكفانا بداخلها أشخاص أحياء والجثث تتحرك ولم يتعرضوا للضرب بالقلم حتى، وصوروا فيديوهات من أجل الحديث عن زيادة قتلاهم، ولكنهم فضحوا أنفسهم أمام الجميع».

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية فبركت العديد من الفيديوهات من أجل الكذب والنصب على المصريين، مضيفا أن الإرهابي محمد ناصر يده ملطخة بالدماء.

الدفاع عن الدولة

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه يدافع عن الدولة وليس عن الأنظمة، وإلا كان دافع عن نظام الإخواني محمد مرسي.

ورد أحمد موسى، على تحريض محمد ناصر ضد ضباط الجيش والشرطة، قائلا: «والله والله والله دماء شهداءنا في رقبتك ورقبة كل خائن زيك، وحق الشهداء جه وهيجي وهيجي، لأنكم حرضتوا على الاغتيالات وقد حدثت الاغتيالات».