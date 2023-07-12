ما الفرق بين الصدقة الجارية وغير الجارية؟.. «العالمي للفتوى» يجيب

أوضح المركز العالمي للفتوى الألكترونية، أنواع الصدقة، ومنها الجارية وغير الجارية، فضلا عن أنّ كل نوع يختلف في فضله عن الآخر، وأشار إلى ما جاء في سورة البقرة، الآية رقم 254، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم}، لافتا إلى أنّ الصدقة ليست فقط مال، ولكن أي فعل خير يقوم به الإنسان صدقة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» (أخرجه البخاري).

الفرق بين الصدقة الجارية وغير الجارية

وأوضح العالمي للفتوى أنّ هناك فرق بين الصدقة الجارية وغير الجارية، فغير الجارية هي المال الذي يعطيه المرء للفقير حتى ينتفع به فقط من دون أن يتم حبس أصله عليه، كمثلا أن يعطيه طعاما أو مالا ينفقه كيما شاء، أما الصدقة الجارية فهي ما يُحبس فيها منتفع المال، أو منتفعه وأصله على شيء معين، ويكون ذلك بنية صرف الربح للمحتاجين بأي شكل من أشكالها، ومن هذه الأشكال: بناء مساجد، بناء مستشفيات، دور العلم والإنفاق على الطلبة.

ثواب الصدقة الجارية

وأوضح العالمي للفتوى، أنّ الصدقة الجارية ثوابها أعظم من الصدقة غير الجارية، فالصدقة الجارية ثوابها متجدد وممتد كلما انتفع منه الناس، كما أشار المركز العالمي للفتوى، إلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». [ أخرجه مسلم].