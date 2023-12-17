أبطال «آل شنب» يهتفون باسم الفيلم في مهرجان الجونة السينمائي

توافد عدد من النجوم إلى عرض فيلم «آل شنب» بمركز المؤتمرات بمدينة الجونة ضمن فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي.

وكان في مقدمة حضور ريد كاربت فيلم آل شنب، بطلات الفيلم ليلى علوي، لبلبة، أسماء جلال، هيدي كرم بالإضافة إلى خالد سرحان، حيث حرصوا جميعا على الهتاف باسم الفيلم أمام كاميرات المصورين.

وتواجد لمشاهدة الفيلم أيضا كل من نسرين طافش، محمد شاهين، محمد كريم، هنا شيحة، تامر حبيب، داليا شوقي، أحمد حاتم، بشرى، المؤلفة إنجي علاء وآخرين.

فيلم آل شنب بطولة النجم الصاعد حسن مالك وليلى علوي وسوسن بدر ولبلبة وهيدي كرم.

وتدور أحداث الفيلم حول «ليلى» امرأة ثلاثينية تعاني من تحكم والدتها في حياتها، يموت أحد أفراد العائلة فجأة، ما يجبر ليلى ووالدتها على الذهاب إلى الإسكندرية وتتوالى الأحداث.