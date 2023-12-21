تيريس جيبسون مفاجأة حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

سافر صباح اليوم الفنان العالمي تيريس جيبسون إلى مدينة الجونة بمحافظة الغردقة، بصحبة الفنان المصري محمد كريم على طائرة خاصة.

وسافر «جيبسون»، صباح اليوم إلى الجونة لحضور حفل ختام فعاليات المهرجان المقرر أن يُقام بعد قليل، في حفل توزيع الجوائز، بعدما استمر المهرجان طيلة الأسبوع الماضي، ويعتبر جيبسون هو الفنان العالمي الشهير الوحيد الذي يحضر فعاليات تِلك الدورة.

وتأتي تِلك الزيارة غير المُرتب لها من مهرجان الجونة لجيبسون، إذ يتواجد في مصر تزامنًا مع حفل الختام، في رحلة كان يخطط لها مع صديقه محمد كريم لزيارة المعالم السياحية والأثرية في مصر في المقام الأول، وذلك ما كشفه «كريم» في تصريحات سابقة لـ«الوطن».

وكان قد أكد انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة في تصريحاته لـ«الوطن»، أنهم يرفضون دعوة نجوم عالميين، لأن الأمر يتطلب اتفاقًا على مبلغ مالي كبير، وهذا ضد سياسة المهرجان من الأساس.