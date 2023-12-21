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توافد النجوم على حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة (صور)

كتب:

أحمد عبدالرحمن
06:51 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

بدأ منذ قليل، توافد ضيوف مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السادسة، على حفل الختام، المقرر إقامته الساعة السابعة والنصف مساء اليوم.

ومن المقرر أن يشهد حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي عدة مفاجآت، أولها هي حضور تيريس جيبسون نجم Fast & Furious.

كما سيشهد حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، غناء أمير عيد، لدعم الشعب الفلسطيني ضد ما يشنه الاحتلال الإسرائيلي من عدوان غاشم على الأراضي الفلسطينية الذي أسفر عن ارتقاء العديد من الشهداء.

بينما ستقدم حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، فى دورته السادسة، الإعلامية والفنانة ناردين فرج.

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