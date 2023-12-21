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الفصائل الفلسطينية تعلن تدمير 720 آلية عسكرية إسرائيلية منذ بداية الهجوم البري

كتب:

محمد عبدالعزيز
07:55 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
الآليات العسكرية الإسرائيلية

الآليات العسكرية الإسرائيلية

أعلنت الفصائل الفلسطينية في بيان رسمي أنه بلغ حصيلة الآليات العسكرية الإسرائيلية التي دمرت منذ بدء الهجوم البري 720 آلية عسكرية، تتنوع بين ناقلات جند ودبابات وجرافات ومركبات، وشاحنات عسكرية، وتنوعت نتائج هذه الاستهدافات بين التدمير الكلي والجزئي.

وأكدت الفصائل الفلسطينية أنه تم استهداف وإيقاع جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمائن قاتلة، وقد بلغت حصيلة الآليات العسكرية التي تم تدميرها خلال الأسبوع الأخير فقط عشرات الآليات.

الفصائل الفلسطينية: نكبد الاحتلال خسائر فادحة

وأضافت الفصائل أنهم يصدون العدو ويقاتلونه، ويكبدونه خسائر فادحة، في جنوده وضباطه وآلياته، رغم امتلاكه ترسانة ضخمة وتليقه دعمًا عسكريًا هائلًا لا يدل في حقيقة إلا على ضعفه.

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