«تريدون استقبالنا جثثا».. رسالة لإسرائيل من محتجز لدى الفصائل الفلسطينية (فيديو)

نشرت الفصائل الفلسطينية رسالة فيديو من محتجزين من الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، يوجهون حديثهم إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

أنتم تريدون استقبالنا جثثا

وجاء في مضمون الرسالة: «أنتم تريدون استقبالنا جثثا»، ويظهر المحتجز جادي موزيس، في الفيديو قائلًا: «وصلت إلى هنا في 7 أكتوبر، ولم يكن ذلك باختياري»، مطالبا أصدقاءه والمتضامنين معه بتكثيف الضغط على حكومة الاحتلال «لكي تفهم ما نريد».

وأعرب موزيس عن أمله في أن يتمكن من العودة إلى عائلته في أسرع وقت ممكن، وقد حذر أعضاء مجلس الحرب للاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس ورئيس أركان الاحتلال أفيف كوخافي، من الوضع الحالي الذي لا يُحتمل، وقد أكد موزيس أنه في ظل هذه الظروف، فإنه يمكن أن يموتوا في أي لحظة، بسبب القصف الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف موزيس: «نحن نعيش في حالة خطرة، حيث يمكن أن نتعرض لقصف من قبل قذائفنا الخاصة، ونشعر بأنكم لا ترغبون في عودتنا بأمان، بل ترغبون في استقبالنا كجثث بسبب تدني قيمة التفاوض وتقليل الثمن البشري».

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صعب البقاء هنا

وأعرب الآخر، ويُدعى إلعاد كتسير البالغ من العمر 47 عامًا قائلاً: «من الصعب بالفعل البقاء هنا في ظل التهديد المستمر لحياتنا من قذائف الجيش، أشتاق بشدة لمنزلي وعائلتي».

وطالب كتسير مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي بالعمل جاهدين على التوصل لوقف إطلاق النار وتحقيق صفقة لتبادل الأسرى: «نحن بحاجة إلى العودة إلى أهلنا، لا نرغب في الموت في غزة، وحياتنا هنا مُعرضة لخطر كبير، ونرجو من المسؤولين لدى الاحتلال الإسرائيلي بذل جهودهم لإيجاد حل سلمي يضمن سلامتنا وعودتنا إلى أحضان عائلاتنا».