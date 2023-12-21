تفاصيل اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لـ4655 مواطنا فلسطينيا منذ 7 أكتوبر

قالت هيئة الأسرى بفلسطين، إن حصيلة حملات الاعتقال بلغت أكثر من 4655 أعلاها في محافظة الخليل، والتي بلغت أكثر من 1000 منذ بداية عدوان السابع من شهر أكتوبر الماضي، موضحة أن حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت نحو 160 تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948.

وبالنسبة للأطفال، بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال أكثر من 260، وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين بعد السابع من أكتوبر 46 صحفيًا، تبقى منهم رهن الاعتقال 32، جرى تحويل 20 منهم إلى الاعتقال الإداري.

وبلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر أكثر من 2345 أمرا ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، كما ارتقى في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، ستة معتقلين، علمًا بأن إعلام الاحتلال كشف عن معطيات تشير إلى استشهاد معتقلين آخرين من غزة في معسكر سديه تيمان في بئر السبع، ويرفض الاحتلال حتى اليوم الكشف عن أي معطى بشأن مصير معتقلي غزة.

وإلى جانب حملات الاعتقال، فإنّ قوات الاحتلال نفّذت إعدامات ميدانية، منهم أفرادًا من عائلات المعتقلين، وأشارت الهيئة إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا هذه المعطيات لا تشمل أي معطى عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، لكون الاحتلال يرفض حتى اليوم الإفصاح عنها.

ونوهت إلى أن إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال: يبلغ عدد الأسرى حتى نهاية شهر تشرين الثاني، أكثر من 7800، من بينهم أكثر من 2870 معتقل إداريّ، و260 صنفوا كمقاتلين غير شرعيين، من معتقلي غزة وهذا الرقم المتوفر فقط كمعطى واضح من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.