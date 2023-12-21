جيش الاحتلال ينسف منطقة مسجد فلسطين بالكامل في حي الرمال بغزة كتب: منتصر سليمان 05:37 م | الخميس 21 ديسمبر 2023 قطاع غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف منطقة مسجد فلسطين بالكامل في حي الرمال بغزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: خبير: انقسامات حادة في الداخل الإسرائيلي حول هدنة جديدة في قطاع غزة وصول 70 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح 6 شاحنات وقود تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح اليوم أبو الغيط: قطاع غزة جزء من القضية الفلسطينية ويجب الالتزام بحل الدولتين قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف المناطق الشرقية لرفح جنوب قطاع غزة قطاع غزة غزة فلسطين القضية الفلسطينية بقلم منتصر سليمان