توزيع 10 أطنان من السكر بسعر 27 جنيها في الدقهلية

قامت رئاسة مركز ومدينة بني عبيد في محافظة الدقهلية، بالتنسيق مع مديرية التموين بالدقهلية، بتوزيع 10 أطنان من السكر على المواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو في عدد من المنافذ في قرى المدينة ونطاقها وذلك في إطار مجهودات الدولة في تلبية احتياجات المواطنين ومحاربة جشع التجار والاحتكار والغلاء.

وبحسب البيان، قال متولي عبد العال، رئيس مركز ومدينة بني عبيد، إنه جرى توزيع 10 أطنان من السكر بسعر 27 جنيها للكيلو بخصم يصل إلى 50% على عدد من المنافذ ويبلغ عددها 11 منفذا وعدد من محلات بيع الجملة لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة والهدف هو تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في محاربة الغلاء ومنع الاحتكار وجشع التجار واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ضد أي مخالف يتلاعب بالأسعار أو يحتكر أي سلعة غذائية.

توزيع السكر بسعر 27 جنيها على 11 منفذا بالدقهلية

وأكد رئيس مجلس مدينة بني عبيد، بأن السكر تم توزيعه على عدد 11 منفذا متواجدا في بني عبيد وميت سويد وميت فارس وديرب الخضر وميت عدلان واليوسفية وأبو المعاطي الباز والصلاحات وكفر الصلاحات، مشددا على شن حملات تموينية بصفة مستمرة على هذه المنافذ للتأكد من ضبط الأسعار وإعلانها أمام المواطنين وعدم المغالاة في الأسعار أو التلاعب بها.

توفير سيارة متنقلة لبيع السكر بطلخا

وعلى نفس السياق قامت رئاسة مجلس مدينة طلخا، بتوفير سيارة متنقلة لبيع السكر وتوزيعه على المواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو في نطاق المدينة وصولا إلى القرى بواسطة السيارة وضرورة تحقيق مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم وحل مشكلاتهم.