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«الغرف التجارية»: انخفاض سعر السكر إلى 27 جنيها خلال 15 يوما

كتب:

شروق مراد
08:11 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
متى بشاي

متى بشاي

قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين باتحاد الغرف التجارية، إن مصر تنتج 85% من السكر عن طريق قصب السكر والبنجر، وتشهد الفترة المقبلة موسم قصب السكر، لذا فإنه سيكون متوفرا بصورة أكبر من الفترة الماضية.

وأضاف «بشاي» خلال مداخلته ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه في خلال 15 يوما ينخفض سعر السكر ليكون بين 27 و31 جنيها لأن هناك بعض التجار لديهم جشع، يعملون على تخزينه أو التجارة به في السوق السوداء.

تغيير سياسة التخزين 

وتابع أن المستهلك يعطي فرصة للتاجر في أوقات كثيرة لرفع الأسعار، لذا يجب أن يغير المستهلكون من سياستهم في التخزين: «لازم نشتري على قد احتياجاتنا لأن ده بيعمل أزمة، وبيدي التجار فرصة أنهم يرفعون الأسعار».

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بقلم شروق مراد