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تراجع ملحوظ بأسعار السلع الأساسية خلال الأسبوع.. منها السكر والدواجن

كتب:

مارينا رؤوف
04:02 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
السلع الرئيسية تسجل تراجعاً في الأسعار

السلع الرئيسية تسجل تراجعاً في الأسعار

سجلت أسعار العديد من السلع الرئيسية تراجعات ملحوظة في الأسواق المحلية على مدار هذا الأسبوع، وذلك نتيجة جهود الدولة في توفير كميات كبيرة منها بأسعار جيدة، وزيادة الإفراجات الجمركية على العديد من السلع، بجانب مبادرة الحكومة لخفض الأسعار.

وسجلت أسعار عدد كبير من السلع الأساسية تراجعاً في الأسبوع الحالي، الذي ينتهي اليوم الخميس، منها أسعار الدواجن واللحوم والسكر والدقيق وغيرها، وفق بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع أسعار الدواجن خلال الأسبوع

وشهد الأسبوع تراجعاً ملحوظاً في أسعار الدواجن، حيث انخفضت بنسبة كبيرة خلال الأيام الماضية، بنسبة تصل إلى 3.23% للكيلو في المزرعة، على مدار تعاملات الأسبوع، وهو ما يعود بالنفع على المواطنين، إذ تباع الدواجن البيضاء بسعر 60 جنيهاً للكيلو في المزرعة، مقابل 65 جنيهاً في الأسبوع السابق.

كما تراجعت أسعار العديد من المواد الغذائية، ومنها الزيت والأرز والدقيق، بجانب السكر، الذي يباع في عدد كبير من المحلات والهايبرات والمنافذ التجارية التابعة لوزارة التموين.

كما تراجعت أسعار العديد من أصناف الخضروات والفاكهة، ومن أبرزها البصل، حيث انخفض سعره اليوم بنسبة 3.24%، بالإضافة إلى الطماطم والليمون والفاصوليا وغيرها من الخضروات.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.