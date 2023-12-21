ماجد الكدواني لـ«الوطن»: تدربت على السلاح من أجل «أبو نسب»

أعرب الفنان ماجد الكدواني عن سعادته بتعاونه مع الفنان محمد إمام، بفيلم «أبو نسب»، لافتا أنه يمتلك قدرا عالٍ من الكوميديا.

وأضاف «الكدواني»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه تدرب على إطلاق النار والسلاح من أجل مشاهده في فيلم أبو نسب، مشددا على أنه لم يستعن بأي دوبلير في الفيلم.

الفيلم من بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم شيرين رضا وآخرين، من إخراج رامي إمام وتأليف أيمن وتار.