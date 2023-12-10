في عيد ميلاده.. تفاصيل قصة حب ماجد الكدواني وزوجته

يحل اليوم عيد ميلاد فنان من أهم نجوم الوسط الفني، ممثل مصري ولد في شبرا وقضى عمره منذ الطفولة وحتى 18 عاما في دولة الكويت، حصل على البكالوريوس بكلية الفنون الجميلة ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأثناء دراسته وجد شريكة حياته، تزوجا وعاشا معا ما يقرب من 28 عامًا، الفنان والممثل العبقري ماجد الكدواني.

اللقاء الأول بين ماجد الكدواني وزوجته

قال الفنان ماجد الكدواني، في لقاء سابق مع إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» على dmc، أن هناك فرقًا بينه وبين زوجته إذ أن زوجته شخص عاقل ووقور على عكسه تماما، واستكمل بأن اللقاء الأول كان في السنة الثالثة لهم في الجامعة، حيث طلب منها التقرب وأبدى إعجابه بها، ولكنها رفضت بسبب اهتمامها بالدراسة وعدم الانشغال بهذه المواضيع وقتها، ورغم ذلك منحته فرصة، وذلك مقابل شرط واحد.

شرط زوجة الكدواني

وكشف «الكدواني» شرط زوجته، موضحًا أنها طلبت منه أن تقتصر العلاقة بينهما في هذه الفترة على إلقاء السلام فقط، مضيفًا أنه ظل يذهب لها كل صباح إلى أماكن وجودها ويلقي عليها السلام عدة مرات في اليوم.

تجهيزات الزواج

وفي السنة الرابعة وبعد مرور سنة كاملة تقرب الكدواني وزوجته حتى ذهب لخطبتها وكان هناك عائق وهو هجرة أهل زوجته إلى أمريكا، ولكنه رفض الهجرة معهم بسبب حبه لبلده وطموحه، موضحًا أنه في بداية حياته عاش في بيت أهل زوجته مدة قد تصل إلى 14 عامًا، ووجه لها الشكر والامتنان.