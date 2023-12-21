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انتهاء تحضيرات العرض الخاص لفيلم «أبو نسب» استعدادا لعرضه

كتب:

أميرة عزالدين
05:41 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
أبو نسب

أبو نسب

انتهت منذ قليل، تحضيرات العرض الخاص لفيلم «أبو نسب»، المقرر عرضه مساء الليلة، بإحدى دور العرض في 6 أكتوبر.

وتدور أحداث فيلم أبو نسب، فى إطار العديد من المغامرات، والذى يشهد التعاون الثاني بين محمد إمام وشقيقه المخرج رامي إمام، ومن المقرر عرضه بعدد من الدول العربية يوم 28 ديسمبر الجاري، بالإضافة لطرحه بعدد من الدول الأوربية في 4 يناير المقبل.

الفيلم بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، محمد لطفي، علاء مرسي، هالة فاخر، من إخراج رامي إمام وتأليف أيمن وتار.

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بقلم أميرة عزالدين