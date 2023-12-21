لقطات تٌوثق الدمار بحي الشجاعية على يد الاحتلال الإسرائيلي.. الحياة شبه مُنعدمة

جرائم عديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في عدة أماكن بقطاع غزة كانت منها «حي الشجاعية» الذي شهد معارك خلال الأيام الماضية ومستمرة حتى الآن.

دمار كبير سببه الاحتلال الإسرئيلي في حي الشجاعية، إذ تحولت المباني إلى ركام ورمادية اللون، وأصبحت الحياة شبه منعدمة، بعدما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة، استهدفت الحي، وفقا لمقطع فيديو نشره الصحفي الفلسطيني مجدي فتحي عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام».

جرائم الاحتلال في حي الشجاعية

أبرز مقطع الفيديو مدى الدمار الكبير الذي سببه جيش الاحتلال في حي الشجاعية، خاصة بعد مقتل قادة من لواء جولاني، وهو اللواء الذي يطلق عليه اسم كتيبة النُخبة الإسرائيلية، وأيضا تم مقتل 10 جنود بينهم قائد الكتيبة في كمين الشجاعية.

منذ تلك الواقعة، زادت جرائم الاحتلال به، ووجهت المدفعية قصفا مكثفا على الحي وفقا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ لها، وسط اندلاع اشتباكات قوية بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

معلومات عن حي الشجاعية

أصبح اسم حي الشجاعية يتصدر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، إذ يمتاز هذا الحي بأنه منطقة تجارية ويوجد بها كل الأشكال التجارية والورش، وفق وكالة وفا الفلسطينية الرسمية، كما يضم أكبر سوق متخصص في الملابس والسلع المنزلية، وتعود تسميته إلى الشهيد شجاع الدين الكردي.