بعد مقتل قادة كتيبة النخبة الإسرائيلية به.. سر تسمية حي الشجاعية في غزة

معارك استمرت لعدة ساعات، أسفرت عن مقتل قادة من لواء جولاني التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو اللواء الذي يطلق عليه اسم كتيبة النخبة الإسرائيلية، إذ استدرجتهم الفصائل الفلسطينية وقتلت 10 جنود بينهم قائد الكتيبة في كمين الشجاعية، وهو ما جعل اسم حي الشجاعية يتصدر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

معلومات عن حي الشجاعية

وتستعرض «الوطن»، معلومات وأصل تسمية حي الشجاعية في غزة بهذا الاسم، وفق وكالة وفا الفلسطينية الرسمية، وذلك بعد تصدر اسمه منصه «X- تويتر سابقا»، وهي كالتالي:

- يقع حي الشجاعية إلى الشرق مباشرة من المدينة التَلِّيَّة القديمة بغزة.

- تبلغ مساحة حي الشجاعية الإجمالية حوالي 14305 دونمات.

- يضم حي الشجاعية 4 مناطق سكنية، هي:

- الجديدة الشرقية (4950 دونم).

- التركمان ، وبلغ عدد سكانها (عام 2015)، نحو 54 ألف نسمة.

- التركمان الشرقية وتمتاز بأنها أراضي زراعية، ولا يوجد فيها الكثير من المباني.

- الجديدة ويبلغ عدد سكانها (عام 2015)، نحو 57 ألف نسمة.

- بُنى حي الشجاعية خارج أسوار مدينة غزة التلِّيَّة، وعند نهاية سفوحها، خلال عهد الأيوبيين.

- يسكنه أكثر من 110 ألف نسمة وفق آخر تعداد عام 2015.

- ازدهر في الحقبة المملوكية ويعمل معظم سكانه في صناعات خفيفة مثل الخياطة والزراعة وغيرها.

أصل تسمية حي الشجاعية

- تعود تسمية حي الشجاعية إلى الشهيد شجاع الدين الكردي، الذي استشهد في إحدى المعارك بين الأيوبيين والصليبيين سنة 1239 ميلادي، حيث انتصر فيها المسلمون.

- يمتاز الحي بأنه منطقة تجارية فيها كل الأشكال التجارية والورش.

- حي الشجاعية به أكبر سوق متخصص في الملابس والسلع المنزلية بالمدينة، يطلق عليه اسم سوق الشجاعية.

- في حي الشجاعية أيضًا مقبرتان (القديمة والشهداء).

- به أكبر منطقة صناعية في غزة، وبه معبر المنطار التجاري.

- جامع أحمد بن عثمان أو ما يسميه أهل المدينة بالجامع الكبير، هو من اهم ملامح حي الشجاعية.