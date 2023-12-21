لأول مرة منذ بداية العدوان.. فصائل غزة تعلن مقتل 7 مرتزقة أوكرانيين

كشفت الفصائل الفلسطينية في بيان صدر عنها منذ قليل، ونشره التلفزيون الفلسطيني، إن كمين للمقاومة قتل على الأقل 7 من المرتزقة الأوكرانيين، كانوا يقاتلون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي «الشجاعية»، وذلك يوم 14 ديسمبر، وذلك لأول مرة من بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

مقتل 7 مرتزقة أوكرانيين في قطاع غزة

وبحسب بيان الفصائل الفلسطينية في غزة، فإن جيش الاحتلال لم يقم بالإعلان عن مقتل المرتزقة الأوكرانيين ضمن الأرقام المعلنة لقتلاه في القطاع، وأكدت الفصائل أن أحد هؤلاء الجنود تم استهدافه، حيث كتب على سبورة في أحد المدارس في حي الشجاعية «أمي أنا أقاتل في غزة».

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمرتزقة أوكرانيين يقاتلون في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ويظهر مقطع الفيديو هؤلاء المرتزقة يختبئون في إحدى المدارس في قطاع غزة، وراء أحد الجدران.

يأتي هذا في الوقت الذي تخوض فيخ الفصائل الفلسطينية معارك طاحنة مع قوات الاحتلال في قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى خسائر فادحة في جيش الاحتلال.

مقتل 3 جنود إسرائيليين اليوم في قطاع غزة

وكشف المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، مقتل 3 جنود، وهم «لافي جيهاتي، وعومري شفارتس، ويعقوب إيليان»، خلال معارك في قطااع غزة.

وذلك يرتفع أعداد القتلي من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى نحو 142 مجنداً، منذ بدء الغزو البري للاحتلال في قطاع غزة في 17 أكتوبر الماضي.