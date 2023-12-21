فيلم Hollywoodgate يفوز بجائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين «فيبريسي» بمهرجان الجونة

كشف مهرجان الجونة في دورته السادسة عن جائزة فيبريسي، وفاز بها فيلم Hollywoodgate، وضمت لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين «فيبريسي»، المخولة باكتشاف الأعمال السينمائية الاستثنائية، من بين صناع الأفلام من إفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية: الناقدة السينمائية، أولا سالڤا، وهي صحفية وناقدة سينمائية بولندية، وعضو بارز من أكاديمية السينما الأوروبية، والناقد السينمائي الجنوب إفريقي، ستيفن أسبلينغ، المعروف ببرنامج توكينج موفيز، والصحفي والناقد السينمائي المصري، زين العابدين خيري، الذي يكمل هذه اللجنة المميزة من نقاد السينما.

وشهدت الدورة السادسة من مهرجان الجونة منح جائزة للإنجاز الإبداعي هذا العام للمخرج المصري مروان حامد، وهو واحد من أبرز أسماء جيله من المخرجين الشبان.

فيما شهد المهرجان عرض 90 فيلماً من 49 دولة عرضها المهرجان في مختلف أقسامه، سواء «الروائية الطويلة» أو «الوثائقية» أو «القصيرة» أو الاختيار الرسمي خارج المسابقة أو الأقسام الخاصة.

وعرض المهرجان بالتعاون مع مؤسسة «الفيلم الفلسطيني» من خلال قسم «نافذة على فلسطين»، الذي عرض مجموعة من الأفلام التي تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، وتضمن المهرجان عرض 9 أفلام في عرضها العالمي الأول، في حين تم عرض 4 أفلام في عرضها الدولي الأول.