تحذير لـ5 فئات من مغادرة المنزل خلال الساعات المقبلة.. ماذا قالت الأرصاد؟

تٌشكل الـ24 ساعة المقبلة قلقًا كبيرًا لبعض الفئات، بعد ما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط في حركة الرياح المثيرة للأتربة، التي تتسبب بدورها انعدام الرؤية الأفقية في بعض المناطق، خاصة مع قرب أول أيام فصل الشتاء، لنشهد تغيرًا ملحوظًا في درجات الحرارة وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية.

5 فئات هم الأكثر تأثرًا بالتغيرات في الأحوال الجوية، التي نشهدها خلال الـ24 ساعة المقبلة، لذا أشار أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن وجوب بقاء 5 فئات داخل المنزل باعتبارها الأكثر تأثرا بطقس غدا ويمكن التعرف عليهم خلال التقرير التالي..

5 فئات يحذر خروجها بعد 24 ساعة

حذر «الحداد» من ضرورة بقاء 5 فئات داخل المنزل، نظرًا لخطورة تأثرهم بالجو الخارجي، وجاءت هذه الفئات على النحو التالي:

- كبار السن.

- مرضى حساسية الصدر.

- مرضى حساسية الجيوب الأنفية.

- الحوامل

- الأطفال

وجب على الـ5 فئات اتباع مجوعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية، لضمان بقاءهم بصحة جيدة وتجنبهم الإصابة بالأمراض التنفسية، التي تنتشر بدورها مع هبوب الرياح المثيرة للأتربة، لذا يٌفضل لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل.

- ضرورة ارتداء الكمامة في حالة إذ اضطر أحد الأشخاص الخروج، لتجنب دخول الأتربة إلى الرئتين، ليجد الشخص صعوبة في التنفس.

- وجب إغلاق جميع النوافذ لضمان دخول الأتربة إلى الدخل، التي تتسبب بدورها الإصابة بالأمراض التنفسية.

- الحرص على متابعة النشرات الإخبارية بصفة مستمرة، للوقوف بصفة دورية على هذه التغيرات لحظة بلحظة.

- ضرورة استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب، لمرضى الجيوب الأنفية في مثل هذه الأجواء.