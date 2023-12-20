الأرصاد الجوية تحذّر من رياح مثيرة للرمال والأتربة.. وتكشف تفاصيل طقس الغد

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض عدد من المحافظات غدا لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية والغربية أحيانا، تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المفتوحة والصحراوية والمدن ذات الظهير الصحراوي.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وأوضحت هيئة الأرصاد في تقرير صادر عنها، أنّ محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشمال الوجه البحري والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الغربية للبلاد والصحراء الغربية، وجنوب سيناء، والسواحل الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر، معرضة في حالة الطقس غدا للرياح مثيرة للرمال والأتربة أحيانا.

أمطار على السواحل وجبال البحر الأحمر

وتوقعت الأرصاد تكاثر السحب الممطرة على أقصى السواحل الغربية للبلاد، وجنوب سلاسل البحر الأحمر، في ثالث أيام نوة الفيضة الصغرى، التي تتعرض لها السواحل منذ أمس.

غطاء سحابي

وفي السياق ذاته، أكدت الأرصاد الجوية، تعرض البلاد حاليا لتأثير غطاء سحابي من السحب العالية والمتوسطة، بدءا من شمال البلاد وصولا إلى منطقة مصر الوسطى والقاهرة الكبرى، يعمل على حجب أشعة الشمس وزيادة الإحساس ببرودة الطقس، حيث تسجل الحرارة الآن على القاهرة 20 درجة مئوية نتيجة امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

درجات الحرارة غدا الخميس 21 ديسمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 22 ديسمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 8 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.