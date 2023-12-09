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طقس متقلب الأيام المقبلة.. أمطار ورياح على بعض المناطق بدءا من الغد

كتب:

رحاب أحمد معيوف
09:36 ص | السبت 09 ديسمبر 2023
الطقس

الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، وجود حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، إذ تسقط أمطار رعدية على بعض المناطق، وتنشط الرياح في عدد آخر من المناطق، وطالب خبراء الهيئة المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة في ظل حالة التقلبات الجوية.

وذكر بيان الأرصاد، مناطق سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة بدءا من غدا الأحد الموافق 10 ديسمبر.

مناطق سقوط الأمطار الأيام القادمة

وتأتي أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة، كما يلي:

الأحد 10 ديسمبر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر والصحراء الغربية علي فترات متقطعة.

الإثنين 11 ديسمبر: أمطار متوسطة ورعدية على مناطق خليج السويس وسيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

الثلاثاء 12 ديسمبر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

الأربعاء 13 ديسمبر: أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

شدة الرياح في الأيام المقبلة: تنشط  الرياح في الأيام المقبلة على عدة مناطق مثل (القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، جنوب البلاد والسواحل الشمالية الشرقية).

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