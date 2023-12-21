خبير بحري دولي: الأزمات العالمية لن تحل بالحروب ولكن بالتفاوض

قال الدكتور الربان منتصر السكري، الخبير الدولي في مجال النقل البحري، إنَّ المشهد الحالي المتأزم في غزة، سيخرج منه الفلسطينيين منتصرين في النهاية، لأنهم أصحاب الحق، ومن يدافعون عن أرضهم لاستردادها من المحتل بكل قوتهم، حتى أنَّ من يُقتل منهم فهو شهيد، يفخرون به لموته دفاعا عن أرضه.

وأضاف «السكري»، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، للإعلامية سارة حازم، المُذاع على شاشة «قناة ON»، أنَّ فك الحصار عن غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية كان الحل الأمثل لهذا الصراع الدائر، لكن جيش الاحتلال انتهك القانون الدولي الإنساني في حربه على غزة، واستهدف مواقع مدنية بل ومؤسسات أممية.

وتابع الخبير الدولي في مجال النقل البحري: «الأزمات الحالية في العالم لن تحل بالحروب، بل ستزيدها تعقيدا، وستحل بالتفاوض، والتوترات في البحر الأحمر إذا ازدادت اشتعالا، ستمنع مرور أي سفن، وتنقطع سلاسل الإمداد عبر هذه المنطقة، لتصير منطقة مغلقة ما يضر بجميع الشعوب المحيطة بها».