«البحر الأحمر» تعلن حالة الطوارئ بسبب تقلبات الطقس

تشهد مدن البحر الأحمر اليوم الأربعاء، حالة من التقلبات في الأحوال الجوية وكثافة في الغيوم والسحب وانخفاض درجات الحرارة، وزيادة الإحساس ببرودة الطقس، ما دفع أجهزة المحافظة لإعلان حالة الطوارىء ورفع درجة الإستعداد للقصوى.

إعلان الطوارئ بالبحر الأحمر

رفعت أجهزة محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد للقصوى لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية تزامنا مع موسم الشتاء وتوقعات بسقوط الأمطار، والتي تصل إلى حد السيول على جنوب البحر الأحمر والطرق والمناطق الجبلية.

اصطفاف المعدات لمواجهة الطوارئ

وأجرت أجهزة البحر الأحمر تجربة اصطفاف المعدات وإجراء التجارب العملية للتشغيل والسيارات المشاركة من أوناش ولوادر وحفارات ووحدات تدخل سريع وسيارات شفط مياه للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات وتدريب العاملين بمختلف القطاعات على استخدام تلك المعدات بكفاءة وجاهزيتها لتنفيذ المهام.

أمطار جنوب البحر الأحمر

كانت تعرضت مناطق جنوب البحر الأحمر لامطار غزيرة على مدار الايام الماضية وصلت إلى حد السيول علي بعض المناطق والطرق أدت إلى نحر الطرق المؤدية إلى مرسى علم وتوقف حركة السيارات نتيجة مياه السيول ونجحت الأجهزة في إعادة تسير حركة السيارات وإزالة آثار السيول.