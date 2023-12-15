استشاري كبد: نجاح مصر في القضاء على فيروس سي أبهر العالم

قال الدكتور محمد عاصم خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إن نجاح الدولة المصرية في القضاء على فيروس سي، هي واحدة من الإنجازات القوية التي تمت خلال السنوات الماضية، والتي أبهرت العالم لدرجة أنهم يعتبرونها معجزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «مشكلة فيروس سي كانت أكبر مشكلة، وكانت تترتب عليها مشكلات من الغيبوبات المتكررة والقيء الدموي الذي كان يتكرر كثيرًا والاحتياج الذي زراعة كبد، وكان أكبر تحدي هو كيفية عمل حصر وتحاليل لنحو 60 مليون مواطن لمن هم فوق الـ18 عامًا، خاصة أن الأبحاث العالمية كانت تقول إن 20% من المصريين مصابون بفيروس سي، ولكن تم عمل الفحوصات الكاملة لكل تلك الفئات العمرية، وتم تحديد وحصر المصابين بفيروس سي».

مصر نجحت في تخفيض تكلفة علاج فيروس سي لتصل إلى 700 جنيه

وتابع: «المشكلة الثانية هي توافر علاج فيروس سي نظرًا لأن العلاج كان باهظ الثمن، فالعلبة كانت تكلف 7 آلاف دولار، وكان اهتمام الرئيس بالملف دا وأعطى له كل الدعم، وتم تصنيع تلك الأدوية لدينا، فانخفضت تكلفتها من 7 آلاف دولار إلى 700 جنيه».

العالم يعتبرها معجزة

وأكمل: «المواطنون الذين تلقوا علاج فيروس سي، يا إما على نفقة الدولة أو من التأمين الصحي، واستطاعت مصر التغلب على فيروس سي، وهي من ضمن الأشياء التي يعتبرها العالم معجزة، ففي المؤتمرات الدولية واللقاءات الدولية بمجرد ما يعرفوا أننا مصريين بيسألونا، إزاي قدرتوا تتغلبوا على فيروس سي؟، وقدرتوا تتخلصوا منه إزاي؟، وإزاي قدرتوا تنتجوا العلاج الخاص به ويكون لديكم اكتفاء ذاتي؟».