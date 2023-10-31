رحل دون استكماله.. تفاصيل مشروع لم يمهل القدر ماثيو بيري لتنفيذه

خطط عديدة كان يستعد النجم الأمريكي ماثيو بيري بطل مسلسل «الأصدقاء»، لتنفيذها ضمن رحلته في مساعدة الأشخاص الذين عانوا من تعاطي المخدرات، وذلك قبل وفاته المفاجئة عن عمر ناهز 54 عاما، حيث كان يخطط لإنشاء مؤسسة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الإدمان.

بعد وفاة ماثيو بيري لازال المقربون منه يأملون في أن يتم استكمال المشروع الذي بدأه قبل رحيله تكريمًا له، وذلك وفقا لما كشفه مصدر مقرب لمجلة «بيبول».

ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي يؤسس فيها «بيري» مشروعا لمساعدة الأشخاص الذين لديهم مشاكل مع الأدمان، حيث أسس في 2013 مؤسسة باسم «منزل بيري» وهي منشأة معيشية للرجال المتعافين من الإدمان، واستمر من عام 2013 إلى عام 2015 في منزله القديم على شاطئ ماليبو.

وفي عام 2015، تم تكريم بيري لدعمه من قبل مركز العلاج «فينيكس هاوس»، حيث قال لصحيفة «هوليوود ريبورتر»: «لا يمكن أن يكون لديك مشكلة مخدرات لمدة 30 عامًا ثم تتوقع حلها في 28 يومًا».

رحلة ماثيو بيري لمساعدة المدمنين: أخطأت كثيرا وأريد أن أساعد الناس

وتحدث عن هذا الأمر في مذكراته التي نشرها العام الماضي بعنوان «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing»، قائلا: «السبب المثير للاهتمام الذي يجعلني أستطيع أن أكون مفيدًا جدًا للناس الآن هو أنني أخطأت كثيرًا، من الجميل أن يرى الناس أن الشخص الذي عانى في حياته لم يعد يعاني بعد الآن».