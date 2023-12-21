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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بمركز إسعاف جباليا

كتب:

منتصر سليمان
09:59 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

قالت نبال فرسخ مسؤولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل طواقم الهلال الأحمر في مركز إسعاف جباليا ولا نستطيع التواصل معهم.

مواصلة الجهود شركائنا لتعزيز عمل المؤسسات الإغاثية في قطاع غزة

وأضافت مسؤولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًة: «نواصل جهودنا بالتنسيق مع شركائنا لتعزيز عمل المؤسسات الإغاثية في قطاع غزة». 

وتابعت: «نعاني صعوبة في التواصل مع طواقمنا بالمحافظات الجنوبية بغزة جراء انقطاع الاتصالات، جميع المستشفيات في قطاع غزة خرجت تمامًا عن الخدمة».

وأكملت: «طواقمنا تواجه صعوبات كبيرة في أداء عملها الإنساني بقطاع غزة».

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بقلم منتصر سليمان