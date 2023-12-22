إعادة فتح ميناء نويبع البحري بعد هدوء حالة الطقس

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار حالة الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

وتابع مديرو المواني مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظاً على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

بلغت شدة الرياح 20 عقدة جنوبية

يُذكر أن الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر، سبق وأعلنت إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء نظراً لسوء الأحوال الجومائية، حيث بلغت شدة الرياح 20 عقدة جنوبية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة بشدة، كما تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.