إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحري في جنوب سيناء في تمام الساعة الثانية ظهرا نظرا لسوء الأحوال الجومائية، حيث بلغت شدة الرياح 20 عقدة جنوبية، وارتفاع الأمواج بين 3 لـ4 أمتار وحالة البحر مضطربة بشدة.

وجرى إيقاف حركة الملاحة البحرية وجميع الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

سلامة العلامات الملاحية

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري المواني باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالمواني لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.