قرار حكومي بإقامة مواني جافة ومناطق لوجستية في أسوان والإسكندرية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، لاستخدامها في إقامة مواني جافة ومناطق لوجستية بمحافظتي أسوان والإسكندرية.

ووفق قرار موافقة المجلس، فإن الهدف من هذه المواني والمناطق اللوجستية، هو تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، وذلك في إطار خطة الدولة لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

أوضح مجلس الوزراء، أن المساحات شملت مساحة 399.36 فدان تقريباً ناحية أبوسمبل بمحافظة أسوان، ومساحة 17.78 فدان تقريباً ناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ومساحة 115.68 فدان تقريبا ناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

المناطق اللوجستية

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة هبة الجزار، الأستاذ في إدارة لوجستيات النقل بالأكاديمية البحرية، أن المناطق اللوجيستية تساعد في تحسين حصة مصر من تجارة الترانزيت، إذ تعمل على تحسين بنية التحتية اللوجستية وتوفير الخدمات اللازمة للشحن والتخزين والتوزيع والنقل.

أكدت الدكتورة هبة الجزار، لـ«الوطن»، أن مصر تُعد موقعًا جغرافيًا متميزًا بين القارات الأفريقية والأوروبية والآسيوية، وتمتلك مصر أيضًا شبكة كبيرة من المواني البحرية والمطارات والطرق السريعة والسكك الحديدية، وتتمتع بموقع استراتيجي يجعلها مركزًا لتجارة الترانزيت، وهذا يجعلها قادرة على الاستفادة من فرص التجارة الدولية بشكل كبير.