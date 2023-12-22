ماذا يحدث عند تسخين اللبن أكثر من مرة؟.. أضرار غير متوقعة

يعتبر الحليب من المشروبات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عن تناوله خاصة في فترة الصباح، فهو غذاء متكامل لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية والمعادن مثل الكالسيوم والبروتين والكربوهيدرات وهي ضرورية للجسم، إلا أن هناك بعض الأشخاص يقوموا بعادة خاطئة وهي تسخين اللبن أكثر من مرة ربما يجهلون مخاطر ذلك.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية و المناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن غلي اللبن بشكل متكرر بدرجة حرارة عالية يقلل من المحتوى الغذائي الموجود فيه لذلك يكفي غليانه مرة واحدة للاحتفاظ بالعناصر الغذائية.

تسخين الحليب أكثر من مرة

وتابع «بدران» أن يجب عدم تترك اللبن في الخارج لفترة طويلة بعد الغليان، إذ بمجرد أن يبرد، يفضل وضعه في الثلاجة لمدة أطول، كما أن يجب تحريك اللبن أثناء الغليان محذرا من استخدام أفران الميكروويف لتسخين اللبن لأن قد يؤدي إلى نتائج عكسية إذا لم يتم بالطريقة الصحيحة ويقلل من العناصر الغذائية الضرورية وأيضا يقلل من العناصر القابلة للذوبان في الماء مثل فيتامين ب 1 وب 2 وب 12.

من مخاطر الغلي المتكرر للبن أنه يخفض مستويات جميع فيتامينات ب بنسبة 24% على الأقل أيضا وحمض الفوليك بنسبة 36% وقد يسبب الغليان المتكرر بعض التغيرات الهيكلية لبعض بروتينات الحليب مما يجعل الجسم يهضم ويحتفظ بكمية أقل منها.

فوائد فيتامين ب2

يلعب فيتامين ب2 الذي يتسبب غليان الحليب أكثر من مرة في نقصه دورًا أساسيًا في دعم عملية الأيض في الجسم، وتوفير الطاقة اللازمة للجسم، كما أنه مضاد للأكسدة وكذلك يعمل على حماية الأغشية المخاطية في الجهاز الهضمي كما أن فيتامين ب12 له دور أساسي في تكوين خلايا الدم الحمراء والخلايا والوظائف العصبية وإنتاج الحمض النووي.