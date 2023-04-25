تراجع أسعار منتجات الألبان في الأسواق.. «الحليب بـ15 جنيه»

قال محمد فتحي، مدير تسويق بإحدى شركات الألبان، إن الفترة الماضية شهدت اقبالاً كبيراً من جانب المواطنين على شراء منتجات الألبان حيث بدأ الأقبال في بداية من شهر رمضان الماضي، مشيرا إلى أن الإقبال على منتجات الألبان مستمر طوال العام ولكن نسبة المبيعات تصبح أعلى في شهر رمضان المبارك ومع دخول المدارس.

تعدد أنواع الألبان والأجبان والزبادي

وأضاف فتحي أن أسعار الأجبان والألبان والزبادي تختلف حسب المنطقة والنوع والمتجر، ومن التعارف عليه أن منتجات الألبان غير المعلبة تباع في الأسواق بأسعار مخفضة عن منتجات الألبان المعلبة.

أسعار منتجات الألبان في الأسواق

وأوضح مدير تسويق إحدى شركات الألبان أن أسعار منتجات الألبان تشهد الفترة الحالية تراجعا ملحوظا في الأسواق، وأبرز تلك المنتجات التي شهدت انخفاضا في الأسعار الزبادي والألبان حيث يبلغ سعر علبة الزبادي البلدي 17 جنيها مقابل 22 جنيها خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن سعر كيلو الحليب الجاموسي بلغ 15 جنيها بدلا من 18.5 جنيها وكيلو الحليب المعلب كامل الدسم يباع بسعر 30 جنيها بعد أن وصل سعره في شهر رمضان الماضي إلى 33 جنيها بينما يبلغ سعر كيلو الجبنة الرومي 215 جنيها وكيلو الإسطنبولي 113 جنيها كما سجل كيلو الدوبل كريم 120 جنيها وكذلك الجبنة ملح خفيف بينما يبلغ سعر الجبنة القريش 95 جنيها.