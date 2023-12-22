ناهد السباعي ترثي والدتها: «كنتي خير خلف لخير سلف»

رثت الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» والدتها الفنانة المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي.

وكتبت ناهد السباعي قائلة:«يا حبيبتي الفريدة، أنتِ سليلة الفريد، كُنتِ خير خلف لخير سلف. رحلةٌ عريقةٌ يا سليلة الفريد. اللهم ارحم الذين فارقونا في الدنيا ولم يفارقوا قلوبنا».

ناهد السباعي ترثي والدتها

ورثت منذ أيام ناهد السباعي والدتها ناهد فريد شوقي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلة: «وداعا الفريدة.. وداعا للهانم، كنتي خير خلف لخير سلف سبتيني لوحدي قوي يا ماما مفيش حاجة ليها معنى من غيرك.. أنت عمري كله وحياتي كلها.. كانت ليكي ومعاكي اللهم اغفر لأمي.. وارحمها إنا لله وإنا إليه راجعون».