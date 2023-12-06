موعد وصول ناهد السباعي إلى القاهرة لاستقبال المعزين في والدتها

تصل الفنانة ناهد السباعي، خلال الساعات القليلة المقبلة، إلى القاهرة، بعد توقفها عن تصوير مسلسلها الجديد «نقطة سودة»، بعد وفاة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، صباح أمس.

موعد وصول ناهد السباعي للقاهرة

وكشفت مصادر مقربة، لـ«الوطن»، عن أن ناهد السباعي، كانت في طريقها لحضور جنازة والدتها، أمس، لكنها تعرضت لمشكلة في المطار، ومن المقرر أن تصل اليوم، تميهدا لاستقبال المعزين في والدتها غدا.

مكان وموعد عزاء ناهد فريد شوقي

ويقام عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي، مساء غد، في قاعة الوهاب بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، بعد صلاة المغرب، ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وغيب الموت الفنانة ناهد فريد شوقي، أمس، عن عمر ناهز 73 عاما بأحد مستشفيات القاهرة، وكان آخر أعمالها فيلم «اللعبة الأمريكاني» بطولة أحمد فهمي وابنتها ناهد السباعي، ومن تأليف مدحت السباعي، وجرى عرضه عام 2019.