بكلمات مؤثرة.. ناهد السباعي تدعو لوالدتها الراحلة

شاركت الفنانة ناهد السباعي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» مجموعة صور تجمعها بوالدتها داعية لها بالرحمة والمغفرة.

وعلقت ناهد السباعي على الصورة قائلة: «حبيبتي وأمي وصاحبتي وبنتي وكل حياتي، اللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران، اغفر لها وارحمها وعافها وأعف عنها، وأكرم نزلها ووسع مدخلها، وأغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس».

ناهد السباعي تنعى والدتها الراحله

ونعت ناهد السباعي والدتها ناهد فريد شوقي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلة: «وداعا الفريدة.. وداعا للهانم، كنتي خير خلف لخير سلف سبتيني لوحدي قوي يا ماما مفيش حاجة ليها معنى من غيرك.. أنت عمري كله وحياتي كلها.. كانت ليكي ومعاكي اللهم اغفر لأمي.. وارحمها إنا لله وإنا إليه راجعون».

وأضافت في منشور آخر: «اللهم ارزق أمي الجنة، واجعلها سيدة من سيدات الجنة. ارزق أمي يا رب الجنة وارزقها الفردوس الأعلى، من جارات النبي محمد صل الله عليه وسلم. ربنا ارزق أمي لذة النظر إلى وجهك الكريم».