ناهد السباعي بعد رحيل والدتها: «وداعا للهانم كنتي خير خلف»
كتب:
ضحى محمد
12:05 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
ناهد فريد شوقي
تعيش الفنانة ناهد السباعي حالة من الحزن الشديد بعد رحيل والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، والتي رحلت عن عالمنا أمس، إذ نشرت عبر منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام: «وداعا الفريدة.. وداعا للهانم كنتي خير خلف لخير سلف».
وأضافت: «سبتيني لوحدي قوي يا ماما مفيش حاجة ليها معنى من غيرك.. أنت عمري كله وحياتي كلها.. كانت ليكي و معاكي اللهم اغفر لأمي.. وارحمها إنا لله وإنا إليه راجعون».
موعد ومكان عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي
وعن موعد ومكان عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي قالت: «يقام عزاء أمي و صاحبه عمري كله ناهد فريد شوقي، في قاعه الوهاب مسجد الشرطة في الشيخ، زايد أمام هايبر وان، يوم الخميس الموافق7 ديسمبر بعد صلاه المغرب».