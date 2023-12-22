رامي جمال يطرح البرومو الدعائي لأغنية «أهي مشيت»

طرح الفنان رامي جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» البرومو الدعائي لأغنيتة الجديدة «أهي مشيت».

ونشر رامي جمال البرومو الدعائي للأغنية وعلق عليه قائلا: «أهي مشيت الشتا وأغانيه.. ربنا معاكم بقى».

رامي جمال يتصدر التريند

وتصدر جمال، ترند موقع الفيديوهات يوتيوب بأغنيته الجديدة «جيت متأخر»، التي طرحها مؤخرا، وهي من كلمات الشاعر محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر، وهندسة صوتية محمد مجدى.

وتقول كلمات الأغنية: «لا جيت متأخر، أيوه خلاص مابقاش نافع، روح بقا ليه راجع، عايز ايه بتقولي وحشتك، والمفروض أنا أكون عادي، لا تلاقيك فاضي، قولت اراضيك، مش كنت طيب، قولتها يا حبيبي في وقتها، كان ممكن أحسها، ده أنا كنت في عرض كلمتين، كانوا فارقوا شويتين، ده أنا بصفى في ثانيتين».