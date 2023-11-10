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قصة أزمة رامي جمال والمنتج الليبي عدنان العسيلي.. تعود لبداية العام

كتب:

محمود الرفاعى
04:34 ص | الجمعة 10 نوفمبر 2023
رامي جمال

رامي جمال

أعلن الفنان رامي جمال حصوله على حكم من محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الصادر بتغريمه 15 ألف دولار لصالح المنتج الليبي عدنان العسيلي.

الأزمة تعود لشهر يناير 2023

وتعود القصة لعدة أشهر حين ما أصدرت محكمة شمال القاهرة الدائرة الـ14 حكما بإلزام الفنان رامي جمال بدفع مبلغ مالي قيمته 15 ألف دولار، وبالتحديد فى يناير من العام الجاري.

وكان المنتج الليبي تقدم بشكوى ضد جمال لأنه على حسب تعبيره كان متعاقدًا على حفل في ليبيا، إلا أن الفنان تغيب عن الحفلة.

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وحينها قدم رامي جمال بيانا إعلاميا أوضح فيه أنه ليس له أي علم بالحكم الصادر ضده، مشددًا على أنه لا يعلم عن الدعوى القضائية المقامة ضده من أحد المنتجين إلا عن طريق الإعلام، وقام برفع قضية ضد المنتج الليبي والتي صدر فيها الحكم من عدة ساعات.

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