قصة أزمة رامي جمال والمنتج الليبي عدنان العسيلي.. تعود لبداية العام

أعلن الفنان رامي جمال حصوله على حكم من محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الصادر بتغريمه 15 ألف دولار لصالح المنتج الليبي عدنان العسيلي.

الأزمة تعود لشهر يناير 2023

وتعود القصة لعدة أشهر حين ما أصدرت محكمة شمال القاهرة الدائرة الـ14 حكما بإلزام الفنان رامي جمال بدفع مبلغ مالي قيمته 15 ألف دولار، وبالتحديد فى يناير من العام الجاري.

وكان المنتج الليبي تقدم بشكوى ضد جمال لأنه على حسب تعبيره كان متعاقدًا على حفل في ليبيا، إلا أن الفنان تغيب عن الحفلة.

رامي جمال: فوجئت بخبر غرامتي

وحينها قدم رامي جمال بيانا إعلاميا أوضح فيه أنه ليس له أي علم بالحكم الصادر ضده، مشددًا على أنه لا يعلم عن الدعوى القضائية المقامة ضده من أحد المنتجين إلا عن طريق الإعلام، وقام برفع قضية ضد المنتج الليبي والتي صدر فيها الحكم من عدة ساعات.