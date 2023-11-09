أول تعليق لـ رامي جمال عقب إلغاء حكم قضائي بتغريمه 15 ألف دولار

كشف الفنان رامي جمال، عن صدور حكم قضائي لصالحه، اليوم، من محكمة استئناف القاهرة، إذ نص القرار، بقبول الاستئناف شكلًا وموضوعًا، بإلغاء الحكم الصادر ضده بتغريمه 15 ألف دولار لصالح المنتج الليبي عدنان العسيلي.

وكتب رامي جمال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: «هذا البيان أصدره على صفحتي لإظهار الحقيقة، بعد نشر الحكم الصادر ضدي بدون إعلاني، إعلان قانوني في جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية والتشهير بي».

وكان المطرب رامى جمال، تصدر فى الفترة الماضية، تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب إصدار محكمة شمال القاهرة الدائرة 14، حكمًا بإلزامه بسداد 15 ألف دولار لصالح المنتج الليبي، ومنظم الحفلات عدنان العسيلي، بعد أن تغيب عن حفلة تقرر إقامتها في ليبيا.