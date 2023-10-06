رامي جمال يستعد لتحضير «ميدلي» جديد

أعلن الفنان رامي جمال عبر موقع التدوينات القصيرة إكس «تويتر سابقا»، أنه يستعد لتحضير ميدلي جديد يضم عددًا من الأغاني يختارها الجمهور.

وكتب رامي جمال قائلاً: «أنا هعمل ميدلي جديد، ولكن هذه المرة من أجمل الأغاني التي غنيتها منذ بدايتي.. اختاروا الأغاني التي أعجبتكم، وأنا سأخبركم باختياري. والأغنية التي ستجدونها مكررة في طلباتكم وأنا لم أضعها، سأقوم بإضافتها. يلا وروني اختياركم ومفيش وقت».

انا هعمل ميدلي جديد بس المره دي من احلي اغاني غنيتها من يوم ما بدات ….اختارو الاغاني اللي عجباكم وانا هقولكم انا مختار ايه والاغنيهاللي هلاقيها متكرره في طلباتكم وانا مش حاطها هحطها ….يلا وروني اختياركم ومفيش وقت pic.twitter.com/YLwhnNjZ8E — Ramy Gamal (@RamyGamal) October 5, 2023

حفل رامي جمال في الإسكندرية

واحيا الفنان رامي جمال مؤخرا حفلين في الإسكندرية رفعا شعار كامل العدد، وكتب على «إنستجرام» قائلًا: «أمس كان يومًا جميلاً جداً مع جمهور إسكندرية الغالي، شكراً لكل الذين حضروا أمس وغنينا سوياً. انبسطت جداً بيكم ومعاكم، شكراً لكل الذين تعبوا أمس لأجل الحفلة تطلع بالجمال ده، وأراكم مرة أخرى يومي 21 و23 إن شاء الله. تصوير أسماء نبيل ومحمد محمود».