رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رامي جمال يستعد لتحضير «ميدلي» جديد

كتب:

ياسمين محمود
06:56 ص | الجمعة 06 أكتوبر 2023
رامي جمال - صورة ارشيفية

رامي جمال - صورة ارشيفية

أعلن الفنان رامي جمال عبر موقع التدوينات القصيرة إكس «تويتر سابقا»، أنه يستعد لتحضير ميدلي جديد يضم عددًا من الأغاني يختارها الجمهور.

وكتب رامي جمال قائلاً: «أنا هعمل ميدلي جديد، ولكن هذه المرة من أجمل الأغاني التي غنيتها منذ بدايتي.. اختاروا الأغاني التي أعجبتكم، وأنا سأخبركم باختياري. والأغنية التي ستجدونها مكررة في طلباتكم وأنا لم أضعها، سأقوم بإضافتها. يلا وروني اختياركم ومفيش وقت».

حفل رامي جمال في الإسكندرية

واحيا الفنان رامي جمال مؤخرا حفلين في الإسكندرية رفعا شعار كامل العدد، وكتب على «إنستجرام» قائلًا: «أمس كان يومًا جميلاً جداً مع جمهور إسكندرية الغالي، شكراً لكل الذين حضروا أمس وغنينا سوياً. انبسطت جداً بيكم ومعاكم، شكراً لكل الذين تعبوا أمس لأجل الحفلة تطلع بالجمال ده، وأراكم مرة أخرى يومي 21 و23 إن شاء الله. تصوير أسماء نبيل ومحمد محمود».

اقرأ المزيد:

رامي جمال عن حفله في الإسكندرية: «اتبسطت جدا بيكم ومعاكم»

رامي جمال يكشف عن موعد طرح أغنيته الجديدة «هيبدأ يتكلم»

رامي جمال يرفع شعار كامل العدد في حفل الإسكندرية

رامي جمال بعد حفله في الإسكندرية: شكرا لكل الجمهور المحترم