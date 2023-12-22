تفاصيل انسحاب أقوى لواء في جيش الاحتلال من قطاع غزة.. ماذا حدث؟

بعد 60 يومًا من القتال في قطاع غزة بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، أعلن لواء جولاني، أحد أهم وأكبر ألوية جيش الاحتلال، انسحابه من القطاع ، بعد أن تعرض لخسائر فادحة، وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن انسحاب اللواء جولاني بسبب إعادة تنظيم صفوفه مرة أخرى.

وبدأ لواء جولاني دخول القتال في قطاع غزة منذ الهجوم البري في 27 من شهر أكتوبر قبل الماضي، وتعرض لخسائر فادحة على يد الفصائل الفلسطينية، حيث قتل على الأقل 82 ضابطًا وجنديًا منه.

مقتل العديد من القيادات في لواء جولاني

ولقى العديد من الضباط أصحاب الرتب المتوسطة والعليا في لواء جولاني حتفهم منذ الهجوم البري، ومن بينهم العقيد إسحاق بن بسات، قائد قوة القيادة الأمامية في لواء جولاني، وأيضًا قائد سرية الكتيبة 51، وقائد السرية 13، لواء جولاني، وقائد فصيلة الكتيبة 51، لواء جولاني.

وكان جيش الاحتلال أعلن أمس مقتل 10 من جنوده وضباطه، 8 منهم من من الكتيبة 12 في لواء «جولاني»، وبعد 24 ساعة فقط، أعلن انسحاب اللواء لإعادة تنظيم صفوفه مرة أخرى.

نتنياهو: كمين الشجاعية حادث صعب

وكان رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن أن مقتل جنود لواء «جولاني» خلال كمين الشجاعية حادث صعب ومؤسف، بحسب ما أعلنته وسائل إعلام عبرية.

لواء جولاني.. الأهم والأقوى في جيش الاحتلال

ويحمل لواء جولاني، اسم اللواء رقم 1، وهو أول الألوية التي انضمت إلى الجيش الإسرائيلي، وينتمي إلى سلاح المشاة، ويعتبر من قوات النخبة في الجيش، ويخوضون تدريبات قاسية، ويخوض جنود وضباط لواء جولاني تدريبات قاسية واختبارات صارمة، بحسب سكاي نيوز.